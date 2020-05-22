الكشف عن سبب عدم إطلاق لقب "أميرة" على كيت ميدلتون

تعتبر كيت ميدلتون من أكثر وجوه العائلة المالكة البريطانية، شيوعا وبالأخص بعد انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، إذ أصبحت خلال فترة العزل المنزلي الأكثر نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما هي ألقابها الملكية التي تحملها، ولماذا لم يطلق عليها لقب " الأميرة " مثل والدة زوجها الأميرة ديانا؟.

من هي كيت ميدلتون؟

اسمها الحقيقي هو كاثرين لكنها معروفة بـ كيت ميدلتون، وهي زوجة الأمير ويليام ابن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة الراحلة ديانا، تزوجا عام2011 في كنيسة وستمنستر، ولديهم الآن ثلاثة أطفال هم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ومنحتهما الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وجدة الأمير ويليام، عند زواجهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.

ما هي الألقاب الملكية لكيت الأقل شيوعا؟

حصلت كيت على لقبي آخرين هما كونتيسة ستراثيرن " Countess of Strathearn"، وهو اللقب الذي تٌلقب به أثناء وجودها في اسكتلندا، بينما يشار لها باسم ليدي كاريكفرجس " Lady Carrickfergus" في أيرلندا الشمالية، حيث يشار لها بهذه الألقاب نسبة لزوجها إذ يٌلقب الأمير ويليام، بـلقبي إيرل ستراثيرن وبارون كاريكفِرجَس، ولكنهما يستخدما لقب دوق ودوقة كامبريدج، لأنه هو الأعلى في ترتيب الألقاب الملكية.

هل كيت ميدلتون أميرة؟

وضعت مهنة كيت ميدلتون في شهادات ميلاد أطفالها على أنها "أميرة المملكة المتحدة"، ولكن هذا ليس لقبًا يمكنها استخدامه، لأن وفقا لقواعد العائلة المالكة البريطانية، إنه لا يمكن استخدام لقب الأميرة إلا للأطفال الملكيين أو أبناء وأحفاد الملكة، ولهذا السبب، تحمل كل من بياتريس ويوجين، أبناء ابن الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو، لقب أميرة.

لماذا كان يطلق على ديانا لقب أميرة؟

يستمد الأمير تشارلز لقبه من كونه ولد لابنة وريثة العرش حينذاك ثم ملكة بريطانيا فيما بعد، والسبب الثاني إنه حينما أصبح وليا للعرش حصل على لقب أمير ويلز في عام 1969، أما ديانا، فكعادة سيدات العائلة المالكة البريطانية، فهن يأخذن ألقاب أزواجهن، وبما إن زوجها هو أمير ويلز، أصبحت هي أيضا بعد زواجهما أميرة ويلز، وكان لها عدة ألقاب مثل الليدي، ودوقة كورنوال، ودوقة روثساي، وكونتيسة تشيستر، وبارونة رينفرو، ولكن يأتي لقب أميرة ويلز هو الأكثر أهمية لأنه يشير إلى أنها زوجة ولي العهد وملك بريطانيا المستقبلي