تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الدخن الهشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دخن : كوب ونصف

- حليب بودرة : كوب

- الزيت : نصف كوب

- دقيق : كوب

- سكر : حسب الرغبة

- ملح : رشّة

- الماء : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- حبّ البركة : حسب الرغبة

- السمسم : حسب الرغبة

- التمر : حسب الحاجة (منزوع النوى للحشو) الطريقة: في الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب البودرة، الدقيق، الدخن، السكر، الملح والبيكنج باودر.

اسكبي الماء والزيت واعجني المكونات للحصول على عجينة تكون أثقل بقليل من عجينة الكيك.

ضعي جزء من العجينة في صينية مدهونة.

أضيفي التمر فوق الصينية.

اسكبي الكمية المتبقية من المزيج فوق التمر.

رشّي وجه الصينية بحبّة البركة والسمسم.

اخبزي الصينية في فرن محمّى مسبقاً على حرارة متوسطة حوالي 40 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى التمر بالكروكان

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