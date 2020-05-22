تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفول : علبتين (المدمس المعلّب)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- البصل : 4 حبات (مفروم ناعم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- طماطم : 4 حبات (مفرومة ناعم)

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : رشّة (مطحونة)

- الزنجبيل : رشّة (مطحون)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الزيت النباتي في إناء على نار متوسطة لمدة نصف دقيقة، ثم أضيفي له البصل، وقلبيه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم أضيفي له الثوم.

أضيفي الطماطم واتركي الخليط يطهو على نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

أضيفي الفول بعد هرسه ثم الملح، الفلفل الأسود، القرفة المطحونة، الزنجبيل المطحون والكمون، وقلبي جيداً.

اتركيه على النار لمدة ربع ساعة مع التقليب باستمرار.

يوضع في طبق التقديم، وضعي عليه الليمون، وقدميه وزينيه بالبقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رافيولي بصلصة الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الفول الأخضر باللحمة

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