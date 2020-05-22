تعرفي على طريقة إعداد وتحضير متبل شمندر

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الشمندر : نصف كيلو

- لبن زبادي : كوب

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس)

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: اسلقي الشمندر في كمية قليلة من الماء حتى ينضج لمدة ساعة تقريبًا، ثم تبريده وتصفيته، ووضعه في محضرة الطعام لهرسه.

ضعي مهروس الشمندر في وعاء وإضافة الزبادي، والطحينة، والثوم، والليمون، والملح، والفلفل الأسود إليه.

ضعي متبل الشمندر في طبق التقديم، وضعي زيت الزيتون عليه، وزيني بالبقدونس المفروم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلمون مشوي بالليمون والكزبرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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