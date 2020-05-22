تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر باللبن الزبادي

المقادير - الشمندر : 3 حبات (مسلوق ومقشر ومفروم مكعبات)

- الجوز : ربع كوب (مفروم خشن)

- لبن زبادي : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس ناعم)

- جبن فيتا : ربع كوب (مفتت)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم) الطريقة: اخلطي اللبن الزبادي مع الملح والثوم المهروس وعصير الليمون جيداً ووزعي المزيج في أطباق صغيرة.

أضيفي الشمندر المقطع والجوز المفروم.

وزعي جبن الفيتا فوق الشمندر والجوز وزيني بالبقدونس وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالليمون والكزبرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

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