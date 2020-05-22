القاهرة - لايف ستايل المقادير - البيض : 5 حبات

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- فليفلة ملونة : نصف كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- طماطم : 1 حبة (صغيرة الحجم / مفرومة ناعم)

- حليب : ربع كوب

- صدر تيركي : 100 غراماً (مفروم مربعات صغيرة) الطريقة: ادهني صينية الكب كيك بالزيت.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل والبقدونس.

أضيفي البيكنج باودر واخفقي.

أضيفي الفلفل الملون والطماطم والتيركي وحركي المزيج.

صبي مزيج البيض في صينية الكب كيك.

أدخلي الصينية للفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى ينضج البيض.

قدميه ساخناً إلى جانب الخضار الورقية والخبز المحمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البيض مع السلمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم المشوية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض مشوي بالخضار والتيركي للفطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.