تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البصل الأخضر : 4 حبات

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- مرق اللحم : 4 اكواب

- ماء دافئ : كوب

- جبن البارميزان : ربع كوب

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- خبز التورتيلا : حسب الرغبة (محمص) الطريقة: ضعي الزبدة في قدر وأضيفي إليها البصل، والملح، والفلفل الأسود، وقلّبيه فوق نار هادئة حتى يذبل ويغير لونه قليلاً.

أضيفي الماء والمرق واتركيه يغلي إلى أن تتجانس كافة مكونات الشوربة.

اخلطي الجبنة البارميزان ثم وزعي الكمية فوق الخبز المحمص.

اسكبي الشوربة في السلاطين وضعي كل قطعة من الخبز فوق كل سلطانية، ثم ضعيها في الفرن حتى تحمر الجبنة وتذوب.

قدّمي الشوربة ساخنة وزينيها بالبقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار تعرفي ع اعداد وتحضير شرائح الباذنجان بالجبنة

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