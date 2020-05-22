تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص التاكو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طماطم : علبة (مهروسة)

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- الكمون : ملعقة كبيرة (مطحون)

- بودرة البصل : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة ونصف (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: ضعي الطماطم المهروسة مع الفلفل الأحمر الحار في قدر على نار متوسطة.

أضيفي بودرة البصل وبودرة الثوم والأوريغانو والماء والكمون والسكر وحركي المزيج جيداً حتى يبدأ بالغليان.

خففي النار قليلاً واتركي المزيج لمدة 10 دقائق على النار دون تغطية القدر حتى يتسبك الصوص ويصبح كثيفاً.

تبلي بالملح والفلفل وضعيه في طبق التقديم وقدميه بارداً مع التاكو Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم والفلفل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم المشوية

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