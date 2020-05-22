تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ممبار

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- للحشو :
ممبار : كيلو (منظف جيدأً)
عصير الطماطم : ليتر
البصل : نصف كيلو (مبشور ناعم)
فلفل أسود : ملعقة كبيرة
سبع بهارات : ملعقة كبيرة
حبهان : 3 حبات
بودرة القرفة : ملعقة كبيرة
بابريكا : ملعقة كبيرة
الشطة : حسب الرغبة
ملح : حسب الرغبة
الزيت النباتي : كوب
الزيت النباتي : ليتر (للقلي)
البقدونس : كوب (مفروم ناعم)
الكزبرة : كوب (مفروم ناعم)
الشبت : كوب (مفروم ناعم)
الأرز المصريّ : كوب (مغسول جيداً)
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- للشوربة :
الماء : كوب
ملح : حسب الرغبة
ورق غار : أوراق
حبهان : حبات
فلفل أسود : حبات
لومى : 1 حبة
طماطم : 1 حبة (مفرومة)
البصل : 1 حبة (مفرومة)
الجزر : 1 حبة (مكعبات)
اعواد الكرفس : حسب الرغبة
الثوم : 4 فصوص
الطريقة:
1- في قدر علي النار نقوم بوضع القليل من الزيت والبصل المفروم، ونقلب حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم نضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم.
2- نترك الخليط حتي يتجانس ويصبح ذو قوام سميك، ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، بهارات مشكلة، هيل، قرفه، بابريكا، شطه، وملح حسب الرغبة، ونطفىء النار تحت القدر
3- بعد ان يبرد الخليط نضيف الارز المصري و 1 كوب من البقدونس، والكزبرة، والشبت (مفروم ناعم) ونقوم بتحريك المكونات جيداً.
4- نبدأ بعمل الشوربة من خلال وضع 4 أكواب من الماء والطماطم، الكرفس، الثوم، البصل، الجزر، لومي، فلفل أسود، حبهان، ورق الغار، وملح حسب الرغبة، وتترك حتى الغليان.
5- نقوم بحشو الممبار ( الفوارغ ) بالخلطة.
6- نسلق الممبار ( الفوارغ ) في الشوربة المغلية لمدة 30-40 دقيقة
7- نترك الممبار في الهواء حتى يجف قليلاً، ثم نقوم بقلي الممبار ( الفوارغ ) في زيت غزير، من دون التقليب كثيراً حتى لا يتشقق.
بالصحة والعافية
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