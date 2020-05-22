ألمانيا تسجل 460 إصابة جديدة و27 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الجمعة، بتسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليرتفع اجمالي المصابين إلى 177212. وأشار المعهد إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ليصل إلى 8174 . يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ، غير أن الوفيات والإصابات عادت لتسجل من جديد، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية. Advertisements قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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