يقد فى سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول البسلة وفقا لموقع Healthline. 1: تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يقوى الجهاز المناعى ‫2: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. ‫3: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح والاضطرابات الهضمية ‫4: تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة Advertisements ‫5: تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف ‫6: تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة القلب قد يهمك أيضا: تعرف على أهم أنواع الأمراض السرطانية المعرضة لفيروس كورونا تعرف على الفوائد الصحية الفستق للحامل ومرضى القلب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أهم وأبرز فوائد البسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.