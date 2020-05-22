تعرف علي تأثير الحرارة علي فاعلية معقم اليدين

مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، قام ملايين الأشخاص بتخزين معقم اليدين في محاولة للوقاية من المرض.لكن الخبراء حذروا من أن تركها في سيارة ساخنة يمكن أن تجعلها أقل فاعلية لأن المكون النشط فيها - وهو الكحول - الذى يمكن أن يتبخر، وذكر تقرير جريدة " الديلى ميل"، أن زجاجات المطهرات تنفجر بعد تركها في السيارات الساخنة، كما أن معقم اليدين من المحتمل أن يضر سيارتك.

الدكتور جريج بويس ، الأستاذ المساعد في جامعة فلوريدا جولد كوست بالولايات المتحدة ، والذي عمل في قسم الكيمياء والفيزياء ، قال إن ترك زجاجات المنتج في السيارات لن تكون فكرة جيدة.

قال لـ ABC News: `` إذا كنت تقوم بالمهام وتريد الاحتفاظ بها في السيارة ، فلا بأس، ولكن لا يجب تركها في السيارة إلى أجل غير مسمى، بالتأكيد مشكلة إذا تركت مطهر يدك في السيارة لأيام في وقت أو أسابيع.

يمكن أن تصل حرارة السيارة المتوقفة في ضوء الشمس المباشر إلى (45 درجة مئوية) في الداخل، وبالتالى فأن معقم اليدين قد يكون أقل فعالية إذا انخفض محتوى الكحول به، وعلى مدى فترة أطول من الوقت في درجات حرارة أعلى ، تفقد بعض الفعالية في مطهر اليدين لأن العنصر النشط يتبخر".

كما حذر مهندسو السيارات بشركة فورد من أن معقم اليدين يمكن أن يضر بالسيارة من الداخل ، وفقًا للموقع motoringresearch.

وقام مهندسو فورد باختبار السيارات في درجات الحرارة القصوى لتكرارها عندما تُترك في الخارج في الطقس الحار، ووجدوا "تآكلًا كبيرًا" على السيارات التي تم اختبارها وتتبعوا الأضرار التي لحقت بالإيثانول، وهو نوع الكحول الموجود في معظم مطهرات اليد.

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قال مارك مونتجومري ، كبير مهندسي المواد في مركز فورد لتكنولوجيا المواد: "كانت هناك حالات من التآكل العالي بشكل خاص في السيارات، وتمكنا من تتبعه ليصبح الإيثانول عاملاً مساهماً ، وعلى الأرجح مُعقم لليدين شائع يحتوي على 80 % من الإيثانول.

وفي أبريل ، حذرت إحدى الأمهات من المخاطر الخفية للهلام اليدوي بعد انفجار زجاجة من المطهرات التي تركت في سيارة ساخنة، وزعمت أن زجاجة الهلام انفجرت فى عينها عندما فتحت ابنتها ، 11 عامًا وتم إنقاذها سريعا.

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