الهند تسجل 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 118447 إصابة. وأوضحت وزرارة الصحة الهندية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 3583 بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 48543 حالة. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"

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