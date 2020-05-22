الاتحاد الأوروبى يحذر من موجة ثانية لكورونا لقلة الأشخاص المحصنين

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الأمراض، من أن أوروبا ستشهد موجة ثانية من الفيروسات التاجية، ووفقًا لما قاله حثت الدكتورة أندريا عمون القارة على الاستعداد لأزمة أخرى ، والتي قالت إنها حتمية لأن قلة قليلة من الناس سيكون لديهم حصانة COVID-19.تشير الدراسات وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، إلى أن أقل من 15 % من سكان الدول الأكثر تضرراً في أوروبا قد أصيبوا بالفعل ، مما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل.

وحذر الدكتور عمون من أن الفيروس - المعروف علمياً باسم سارس - CoV - 2 - لن يزول في أي وقت قريب لأنه "متكيف بشكل جيد مع البشر".

يتفق جميع العلماء تقريبًا على أن العدوى لا بد أن تعود للظهور في موجة ثانية وذلك في غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا، ولكن الخوف الأكبر هو أن الموجة الثانية ستحدث خلال الشتاء وتتزامن مع موسم الإنفلونزا، الأمر الذي قد يغرق المستشفيات بالفعل.



وقالت الدكتورة أندريا عمون ، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) ، إن موجة أخرى ستكون حتمية لأن قلة من الناس لديهم مناعة ضد المرض



وفي مقابلة مع جريدة الجارديان ، قالت: `` السؤال هو متى وكيف كبير ، هذا هو السؤال من وجهة نظر، و بالنظر إلى خصائص الفيروس ، النظر إلى ما يبرز الآن من مختلف البلدان من حيث حصانة السكان - وهو أمر ليس مثيرًا للغاية ، ما بين 2 %و 14 % ، والذي لا يزال يترك 85 % إلى 90 %من السكان عرضة.

أصبحت أوروبا مركزًا لأزمة الفيروس التاجي ، مع أكثر من 164،350 حالة وفاة و 1.74 مليون حالة، وتعتقد الدكتور عمون أن المصطافين العائدين من رحلات التزلج في أوائل مارس ساهموا في انتشار المرض عبر القارة.



كما قالت إن الاستجابات البطيئة للحكومات في جميع أنحاء أوروبا كلفت المزيد من الأرواح ، حيث تخبط عدد من الدول في وضع عمليات الإغلاق وحظر السفر إلى الخارج.



ويأتي هذا بعد دراسة بالأمس قالت إن التسبب في إغلاق الحساب قبل أسبوع كان من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة.



توفي ما لا يقل عن 44000 شخص بسبب COVID-19 في المملكة المتحدة حتى الآن ، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

تشير الأرقام إلى أن عدد الوفيات اليومية في أوروبا قد انخفض في جميع المجالات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بعد أن بلغ ذروته في أبريل.



تخرج الدول بحذر من عمليات الإغلاق من أجل إعادة تشغيل الاقتصاد ، مع تخطيط رئيس الوزراء بوريس جونسون للمدارس البريطانية للعودة في 1 يونيو.



تشير الأبحاث إلى أن غالبية الأوروبيين ما زالوا عرضة للإصابة بالفيروس، وتشير نتائج دراسة أجرتها الحكومة إلى أن ما يقدر بنحو 12 % من الأشخاص في إنجلترا أصيبوا بالفيروس حتى الآن.



وهذا يعني أن "مناعة القطيع" ، عندما يتم القضاء على الفيروس لأن معظم السكان أصبحوا محصنين ضده ، لم يتم إثباتها بأي شكل من الأشكال.

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