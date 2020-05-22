سجّلت سنغافورة 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليرتفع مجموع المصابين إلى 30426 حالة. وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن أغلب الحالات المسجلة اليوم لعمال مهاجرين أجانب يعيشون في عشرات من المساكن المزدحمة التي ظهرت كبؤرة لانتقال العدوى مي أواخر شهر مارس الماضي. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" "كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تسجّل 664 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.