الفلبين تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت اليوم 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 163 حالة إصابة أخرى. وأضافت الوزارة في منشور أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 13597 بينما وصلت الوفيات إلى 857 ، وتماثل 92 مريضا آخر للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 9648. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" دراسة تؤكد أن أنف كبار السن قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

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