تعرف على أهم اختبار دم يكشف كيف يستجيب الجهاز المناعى للفيروسات

يكشف تحليل مفصل للغاية لتكوين الخلايا المناعية في دم المرضى المصابين بـ COVID-19 عن جوانب جديدة لكيفية تسبب فيروس كورونا Cov-2 التاجي فى المرض.ووفقا للموقع الطبى " news-medical" يمكن أن يساعد هذا الاختبار الأطباء على التنبؤ في مرحلة مبكرة ممن قد يحتاجون إلى علاجات إضافية أو رعاية حرجة ، ويمكن أن يوجه استراتيجيات العلاج.



ويبحث الباحثون في معهد فرانسيس كريك وكلية كينجز كوليدج في لندن ومؤسسة NHS Foundation Trust في دماء المرضى، لمعرفة كيف يستجيب جهاز المناعة للفيروسات التاجية .

استنادًا إلى التحليل الأولي التفصيلي لـ 60 مريضًا من COVID-19 في مستشفى سانت توماس ، حدد الفريق "التوقيع المناعي" للمرض، و ضمن هذا ، يمكن استخدام مجموعة صغيرة من العوامل ، لتحديد المرضى الذين يُرجح أن يكونوا أسوأ ويتطلبون علاجًا إضافيًا.



يأمل الفريق في أن يتم تطبيق اختبار الدم بهذا المستوى العالي من الدقة على نطاق أوسع في المستشفيات، للبحث عن مؤشرات مبكرة لحالة المريض ، وللمساعدة بشكل فعال في تحديد أولويات العلاج.



هذه الرؤية عن كيفية تأثير COVID-19 على الجسم يمكن أن تساعد أيضًا في إثراء الدراسات التي تتطلع إلى تطوير علاجات ولقاحات فعالة، فعلى سبيل المثال ، إذا تمكن العلماء من الكشف عن كيفية اضطراب الفيروس في عمل الخلايا التائية الأساسية ، فيمكنهم إعطاء الأولوية للعلاجات المناعية واللقاحات التي تعزز أنشطة الخلايا التائية.

كجزء من الدراسة الجارية المسماة COVID-IP ، يقدم المرضى في جايز وسانت توماس الذين وافقوا على التبرع لبنك حيوي للأمراض المعدية ، عينات دم منتظمة أثناء علاجهم لـ COVID-19،حيث تتم معالجتها في احتواء آمن في مستشفى قبل تحليل تكوين وخصائص الخلايا المناعية في مختبرات الفريق في كلية كينجز كوليدج في لندن وفي كريك.



يشير اضطراب أنواع معينة من الخلايا التائية التي تمت ملاحظتها حتى الآن، إلى أن الفيروس في بعض المرضى يشوه الاستجابة المناعية ويقضي ببساطة على أحد أهم الدفاعات الطبيعية للجسم.



عندما لا يستطيع المرضى تركيب استجابة فعالة للخلايا التائية ، لا توجد خلايا مناعية كافية لتنقية الجسم من الخلايا المصابة بالفيروسات. ومع استمرار هذا الوضع وتفاقمه ، يمكن أن تصبح الخلايا المناعية المتبقية مضللة ، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالرئتين والأعضاء الحيوية الأخرى.

قد يهمك أيضا:

علماء يعقدون الآمال على "الخلايا التائية" للتخلص من "كورونا"

تعرف على مكونات الطبق الأندونيسي "محارب الفيروسات"