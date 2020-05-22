11 فائدة يمتاز بها "الحبهان" أبرزها ضبط نسبة الكوليسترول وحماية القلب

يعتبر "الهال"، أو بحسب مايسميه البعض "الحبهان"، من أهم التوابل التي تستخدم في المطبخ العربي، ولكن القليل من يعرف القيمة الكبيرة لفوائده الكبيرة، وفي هذا الصدد أورد موقع "organicfacts" الطبي 11 فائدة يمتاز بها مايسمى "الحبهان" أو حب الهال.

السرطان

بعد عجز الطب الكيميائي عن بعض الحالات يحاول العلماء الوصول لحلول من الطب البديل من دراسة الطبيعة و ما بها من نباتات وأعشاب، و يعتبر الهال بحسب الموقع المذكور أحد هذه الأعشاب التى لها قدرة على منع ظهور الخلايا السرطانية و انتشارها .

القلب

بعض الدراسات أثبتت أن الهال يساعد على حماية القلب من الأمراض وتقليل معدل ضربات القلب السريعة وخفض ضغط الدم المرتفع.

الكوليسترول

الكثير من الناس يعانون من ارتفاع في نسبة الشحوم الثلاثية ويحركون من عدة أطعكو من أجل خفض النسبة، ويحتوى الحبهان على مواد مضادة للأكسدة التى تتحكم فى ضبط نسبة هذه الشحوم بالدم و تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

الاكتئاب

يتم استخدام زيت الهال "الحبهان" فى العلاج بالزيوت العطرية والذى يساعد على علاج الاكتئاب والقلق والتوتر.

اضطرابات الهضم

من فوائد الهال أيضاً أنه يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الحموضة، والانتفاخات، وتقلصات المعدة.

قاتل للميكروبات

يعتبر الهال معقما ويقتل البكتريا والميكروبات، لذلك يحمي من عدة أمراض معدية قد تصيب الجسم سواء عدوى بكتيرية أو فيروسية.

العضلات

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من فوائد الهال أنه يخفف من التقلصات والانقباضات التى تصيب العضلات، وتتسبب آلام شديدة.

الأسنان

استخدام المضادات الحيوية للقضاء على الميكروبات قد يؤدى للقضاء أيضاً على البكتريا النافعة الموجودة بالجسم كأثر جانبي، ولكن الأعشاب الطبيعية المستخدمة يومياً مثل الحبهان، الذى يضاف كنوع من التوابل لكثير من الأطعمة ولا غنى عنه فى الطهي، يمكنها أن تقضى على الميكروبات والبكتريا الضارة بالأسنان دون القضاء على البكتريا النافعة.

مضاد للالتهابات

للهال خصائص مضادة للالتهابات والتورمات خاصة للعضلات و المفاصل.

تنشيط الدورة الدموية

يساعد الهال على تنشيط الدورة الدموية سواء بتناوله أو باستخدامه فى العلاج بالزيوت العطرية، فهو يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء وخاصة الرئتين.

الغثيان

يستخدم الهال كمنشط لعلاج الشعور بالغثيان المصاحب للتقيؤ، بالإضافة إلى معالجة التهابات الحلق عند استخدامه كغرغرة مرة يومياً، وعلاج الربو، ويعتبر منعشا لرائحة الفم الكريهة حيث يمكن مضغه للحصول على نفس منعش.

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