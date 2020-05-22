تعرف على أهم وأبرز فوائد عصير الليمون

عصير الليمون من المشروبات المفيدة لصحتك، حيث يمكن أن يساعد في تحسين الهضم ، وإزالة السموم من الجسم ، أو تعزيز فقدان الوزن، وهو ببساطة الليمون الممزوج بالماء، وتعتمد كمية الليمون في الماء على ما يفضله كل شخص، قد يشربه بعض الناس إما بارداً أو ساخناً وقد يضيف البعض إليه بعض المكونات التي تضيف لقيمته الغذائية مثل: قشرة الليمون أو أوراق النعناع أو العسل أو الكركم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير الليمون، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

فوائد عصير الليمون

عصير الليمون غني بالعناصر الغذائية المفيدة

الليمون هو مصدر غني بفيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ، يوفر عصير ليمونة واحدة حوالي 21 ٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها كل شخص من فيتامين سي.

-الليمون غني بالفلافونويد، هذه مركبات تساعد على تعزيز الصحة ومحاربة الأمراض.

وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن توزيع المغذيات في عصير الليمون الذي يحتوي على 48 جرامًا من الليمون المعصور هو كما يلي:

10.6 سعرات حرارية

18.6 ملليجرام من فيتامين سي

9.6 ميكروجرام من حمض الفوليك

49.4 مجم من البوتاسيوم

0.01 مجم من فيتامين ب -1

0.01 مجم من فيتامين ب 2

0.06 مجم من فيتامين ب 5

على الرغم من أن الكوب الواحد لا يبدو أنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية، إلا أن ماء الليمون هو مشروب صحي ومنخفض السعرات الحرارية.

تعتمد القيمة الغذائية لكل كوب من ماء الليمون على كمية عصير الليمون التي يحتويها ، بالإضافة إلى أي مكونات أخرى.

فوائد عصير الليمون الأخرى

بسبب ارتفاع مستويات فيتامين سي، ومحتوى الفلافونويد، والحموضة ، قد يكون لشرب ماء الليمون العديد من الفوائد الصحية.

-مضادات الأكسدة والفلافونويد

يحتوي الليمون على فيتامين سي ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ، وهو مصدر لمركبات نباتية تسمى الفلافونويد ، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف عن طريق الحد من تلف الخلايا ، تقلل مضادات الأكسدة من خطر العديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة والسرطان.

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تقوم مضادات الأكسدة بذلك عن طريق مسح الجذور الحرة، وهي مركبات ضارة ومسببة للأمراض في الجسم ناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

كما تقلل مركبات الفلافونويد الحمضية من الالتهابات في الجسم.

ربط البحث بين الالتهاب المزمن وزيادة الإجهاد التأكسدي وخطر حالات صحية معينة، بما في ذلك التهاب المفاصل والسكري وحالات المناعة الذاتية والسرطان.

تشير مراجعة واحدة لعام 2019 إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويد في الحمضيات يمكن أن تحسن صحة القلب وعلامات الصحة الأيضية، بما في ذلك تحمل الجلوكوز وحساسية الأنسولين واستقلاب الدهون.

فيتامين سي مهم أيضًا لوظيفة جهاز المناعة وشفاء الجروح ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة.

-حصى الكلى

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب ماء الليمون قد يساعد في علاج حصوات الكلى، يبدو أنه أكثر فعالية جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي ، ولكنه قد يكون أيضًا علاجًا بديلاً مفيدًا.

حصوات الكلى هي تراكم المعادن التي تتجمع في الكليتين. عادة ما تكون مصنوعة من أكسيد الكالسيوم. العلاج الأكثر شيوعًا هو مركب يسمى سيترات.

تؤدي زيادة كمية السيترات في الجسم إلى منع تكون حصوات الكلى عن طريق إيقاف الارتباط بالكالسيوم مع المركبات الأخرى.

يحتوي ماء الليمون على كميات عالية من السيترات، وفقًا لمراجعة عام 2015 ، وجدت العديد من الدراسات أن الحمضيات ، بما في ذلك الليمون ، يمكن أن تزيد مستويات البول من السيترات، مما قد يساعد في علاج حصوات الكلى.

نقص المياه في الجسم هو سبب شائع لحصوات الكلى. وبالتالي ، فإن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى، بغض النظر عما إذا كان هناك ليمون فيها أم لا.

فوائد الماء

ماء الليمون هو ماء مع عصير الليمون المضاف، مما يعني أنه يحتوي على جميع فوائد الماء العادي وشرب الكثير من الماء له فوائد:

-فقدان الوزن: يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويعزز التمثيل الغذائي بشكل طفيف، مما قد يساعد في فقدان الوزن.

-الصحة النفسية: يمكنها تحسين الحالة المزاجية والذاكرة.

-صحة الجهاز الهضمي: يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك.

- يمكن أن يحسن الأداء الرياضي.

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