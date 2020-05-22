دراسة تؤكد أن أنف كبار السن قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

في حين يمكن للأطفال التقاط الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ، إلا أنهم أقل عرضة من البالغين، و يعتقد العلماء الآن أن هذا قد يكون له علاقة ببنية الأنف الداخلية.ففي الخلايا التي تبطن هذا الجزء من الجسم ، يبدو أن الأطفال ينتجون عددًا أقل من البروتينات التي يستخدمها فيروس كوورنا -CoV-2 (الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19) لغزو الجسم، ووفقًا لمؤلفي رسالة البحث المنشورة في مجلة JAMA العلمية ، يبدو أننا ننتج المزيد من البروتين الذي يستخدمه-CoV-2 كمستقبل مع تقدمنا ​​في العمر.

قام فريق كلية طب ايكان بجبل سيناء بنيويورك وفقا للمجلة الأمريكية " Newsweek"، بفحص عينات من الظهارة الأنفية من 305 شخص تتراوح أعمارهم بين 4 و 60 سنة.

وتم تصنيف المشاركين ليعكسوا مراحل النمو في الحياة: الأطفال دون سن 10 سنوات ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة ، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة ، والبالغين في سن 25 وما فوق، وكان 48.9 % من المتطوعين من الذكور و 49.9 % مصابون بالربو.

كان التعبير عن الجين ACE2 الذى يسهل دخول الفيروس، أدنى عند الأطفال الأصغر سنا ، وأعلى بشكل ملحوظ في المجموعات الأخرى ، مع ارتفاع العمر.

وكتب المؤلفون "أظهرت نتائج هذه الدراسة التعبير المعتمد على العمر لـ ACE2 في الظهارة الأنفية ، وهي نقطة الاتصال الأولى لـ -CoV-2 وجسم الإنسان"، "فقد يساعد التعبير عن انخفاض ACE2 لدى الأطفال بالنسبة للبالغين في تفسير سبب كون COVID-19 أقل انتشارًا عند الأطفال."

ومع ذلك ، أقروا بأن الدراسة كانت محدودة لأن العينة لم تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ومن المعروف أن هذه الفئة العمرية عرضة لمضاعفات COVID-19.

وأوضح الباحثون أنه ليس هناك العديد من الدراسات التي نظرت في الارتباط المحتمل بين بروتين ACE2 في الشعب الهوائية والعمر، ولم تجد إحدى الدراسات التي شملت 92 مريضًا يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مثل هذا الارتباط ، لكن هذا الفريق بحث عن نشاط بروتين ACE2 بدلاً من التعبير الجيني ، والذي قال مؤلفو دراسة JAMA أنه قد يفسر الاختلافات في النتائج التي توصلوا إليها.

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قال باتيل وفيرما إن دراسة تعبير ACE2 في الجهاز التنفسي السفلي للأطفال "قد يكون مفيدًا في فهم الاختلافات في شدة COVID-19 بين الأطفال مقارنةً بالبالغين." وقالوا إن دراسة جديدة تسمى علم الأوبئة البشرية والاستجابة للسارس CoV-2 (HEROS) تشمل 6000 طفل لفحص عوامل خطر COVID-19 يمكن أن تساعد في البناء على هذه النتائج.

بعد خمسة أشهر من جائحة COVID-19 ، بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 5 ملايين ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وقتل أكثر من 328،172 شخصا وتعافى أكثر من 1.8 مليون شخص، وتعد الولايات المتحدة الدولة التي لديها أكثر الحالات المعروفة، ولكن هذا الأسبوع ، تفوقت البرازيل على المملكة المتحدة كدولة بها ثالث أشهر الحالات المعروفة.

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