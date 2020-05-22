تعرف على أهم اعراض التهاب الاذن الوسطى

التهاب الأذن الوسطى هي عدوى بكتيرية أو فيروسية قد تسبب آلام الأذن وفقدان السمع المؤقت وإفراز السوائل، قد تتطلب عدوى الأذن الوسطى التي لا تزول من تلقاء نفسها العلاج بالمضادات الحيوية، تحدث التهابات الأذن الوسطى بشكل رئيسي في مرحلة الطفولة المبكرة ، على الرغم من إصابة الأطفال الأكبر سنًا والبالغين بهذه الأنواع من العدوى، وفي هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب الاذن الوسطى، وفقاً لموقع " southerncross".

اعراض التهاب الاذن الوسطى

اعراض التهاب الاذن الوسطى عديدة، لكن يجب فهم التهاب الأذن الوسطى في البداية، و تتكون الأذن من ثلاثة أقسام مختلفة: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية.

تعمل جميع هذه الأجزاء معًا حتى تتمكن من سماع الأصوات ومعالجتها، يتم فصل الأذن الخارجية والوسطى بواسطة طبلة الأذن - وهي قطعة رقيقة جدًا من الجلد تهتز عند تعرضها لموجات صوتية.

والتهاب الأذن الوسطى عدوى أو التهاب في المساحة المليئة بالهواء خلف طبلة الأذن، يمكن أن تصبح هذه المساحة مسدودة ومليئة بالمخاط (السائل) الذي يمكن أن يصاب بالعدوى، مما يسبب الالتهاب.

هناك نوعان من عدوى الأذن الوسطى:

- تبدأ العدوى الحادة فجأة وتستمر لفترة قصيرة.

-عدوى الأذن المزمنة هي عدوى لا تتحسن أو تستمر في العودة، يمكن أن تؤدي عدوى الأذن المزمنة إلى تلف طويل الأمد للأذن.

في بعض الأحيان، تبقى السوائل في الأذن الوسطى بعد الإصابة بالأذن، مما يسبب "الأذن الصمغية" ، وهي حالة شائعة نسبيًا لا يتم اكتشافها غالبًا بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، يمكن للأذن الصمغية أن تؤثر سلبًا على السمع وقد تستغرق عدة أسابيع لتختفي.

اعراض التهاب الاذن الوسطى

اعراض التهاب الاذن الوسطى تتضمن ما يلي:

-شعور بالضغط أو الانسداد في الأذن

-صداع الأذن: ألم حاد في الأذن

-السمع المكتوم.

-إفرازات من الأذن تعرف بسيلان الأذن

-رنين في الأذنين (طنين)

Advertisements

-حمى

-صداع الرأس

-التهيج

-الدوخة أو فقدان التوازن

-القيء والإسهال.

تشمل العلامات المحددة على إصابة طفلك بعدوى في الأذن البكاء أكثر من المعتاد، ولمس أذنهم أو لديهم إفرازات من الأذن.

قد يُظهر الطفل الأكبر سنًا بعض هذه العلامات أو يشكو من وجود ألم في الأذن.

اسباب التهاب الاذن الوسطى

غالبًا ما تبدأ عدوى الأذن الوسطى على أنها نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق البكتيري.

ترتبط الأنف والحنجرة بالأذن عن طريق قناة استاكيوس. تدخل البكتيريا الأنف أو الحلق وتسافر عبر قناة استاكيوس إلى الأذن الوسطى.

قد يؤدي تراكم السوائل في قناة استاكيوس المسدودة إلى زيادة الضغط داخل الأذن الوسطى مما يسبب الألم وتمزق طبلة الأذن.

على الرغم من أن طبلة الأذن ستصلح نفسها، إلا أن التمزق المتكرر (الذي يمكن أن يحدث مع عدوى الأذن المزمنة) قد يؤدي إلى تطور نسيج ندبي على طبلة الأذن وفقدان السمع.

قد يهمك أيضا:

تعرفي علي ماسك خل التفاح لتطهير خلايا البشرة من العدوى

طرق خلع الأقراط التي يتم ارتداؤها على شحمة أو حافة الأذن