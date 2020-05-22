تعرف على طرق علاج كدمات العين

كدمات العين من الإصابات المزعجة التي تؤثر على الشكل العام للشخص وتحدث عندما يتجمع الدم تحت الجلد في منطقة العين نتيجة لإصطدام شيء بالوجه أو الرأس ، ولكن يمكن أن تتطور أيضًا بعد جراحة الوجه، ووفقا لتقرير لموقع healthlineبشكل عام كدمات العين ليست خطيرة ولكن في بعض الحالات قد تكون علامة على إصابة أكثر خطورة ، مثل كسر الجمجمة.

فإذا كانت الكدمات حول العين ناتجة عن إصابة طفيفة ، يمكن معالجتها بالعديد من العلاجات المنزلية.

العلاجات المنزلية لكدمات العين

هناك العديد من العلاجات المنزلية لكدمات العين من بينها وضع كمادات من الثلج خلال أول 24 إلى 48 ساعة من الإصابة سيؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق الدم إلى المنطقة ، مما يقلل من كمية الدم تحت الجلدكما يقلل الثلج من التورم والألم.

كيفية استخدام الثلج بأمان:

ضع مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي ولفه بمنشفة نظيفة. لا تضع الثلج على بشرتك مباشرةً.

ضع الثلج لمدة 10 إلى 20 دقيقة تجنب الضغط على عينك.

كرر عدة مرات في اليوم لمدة يوم إلى يومين.

إذا لم يكن لديك مكعبات ثلج ، استخدم كيس ثلج أو كمادة باردة.

تجنب استخدام اللحوم النيئة مثل شرائح اللحم أو أي طعام آخر حتى لو كان الطعام مجمدًا أو باردًا ، يمكن أن يدخل البكتيريا في عينك ويسبب العدوى.

الكمادات الدافئة

بعد أن ينخفض ​​التورم في غضون أيام قليلة ، ضع كمادة دافئة هذا يساعد على الشفاء والألم عن طريق زيادة تدفق الدم إلى منطقة العين.

لاستخدام هذا العلاج ، ستحتاج إلى منشفة صغيرة ووعاء كبير.

قم بطي المنشفة ووضعها في الوعاء.

املأ الوعاء بالماء الساخن ولكن ليس المغلي.

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اعصر المنشفة قم بطيها في مربع.

ضع الكمادة على منطقة العين لمدة 20 دقيقة.

التدليك اللطيف

يمكن أيضًا تدليك منطقة العين بعد أن يخف التورم مثل الضغط الدافئ ، سيدعم هذا الشفاء من خلال تعزيز تدفق الدم، ولكن إذا كان التدليك يسبب الألم ، أو إذا كان لا يزال لديك تورم ، فتجنب هذا العلاج.

فيتامين سي

على الرغم من عدم وجود أدلة قوية يدعي الكثير من الناس أن كريم فيتامين سي يمكن أن يشفي كدمات العين، وبشكل عام تستغرق كدمات العين والي أسبوعين للشفاء، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول أو أقل بناءً على شدة الإصابة والعمر والصحة العامة .

ما يمكنك فعله لتسريع الشفاء:

ارفع رأسك وحافظ على رأسك مرتفعًا سيساعد ذلك على تدفق الدم إلى قلبك بدلاً من التجمع في منطقة العين.

تجنب الضغط فعند استخدام الثلج أو الكمادات الدافئة ، لا تضغط على كدمات العين .

خذ استراحة من الرياضة والأنشطة الأخرى التي تشكل خطرًا لإصابات العين

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