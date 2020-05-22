تعرف على أهم أسباب التهاب القصبة الهوائية

القصبة الهوائية هو جزء مهم من نظام مجرى الهواء في جسمك، وعندما تستنشق الهواء عبر الأنف أو الفم ، فإنه ينتقل عبر الحنجرة أو صندوق الصوت إلى أسفل القصبة الهوائية.وتتفرع القصبة الهوائية إلى أنبوبين ، تسمى القصبات الهوائية ، والتي تنقل الهواء إلى رئتيك، بالإضافة إلى ذلك ، تسمح القصبة الهوائية للهواء الغني بثاني أكسيد الكربون بمغادرة جسمك عند الزفير.



التهاب القصبة الهوائية وفقا للموقع الطبى "healthline"، هو عدوى تحدث في القصبة الهوائية، وعندما تسببها البكتيريا ، تُعرف بالتهاب القصبات الجرثومي، هذه الحالة نادرة وتؤثر عادة على الأطفال الصغار، وإذا لم يتم علاجها بسرعة كافية ، فقد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

أعراض التهاب القصبات الجرثومي

إذا أصيب طفلك بالتهاب القصبات البكتيري، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بعد إصابته بعدوى تنفسية عليا (URI) ، مثل نزلات البرد، وقد تشمل أعراضهم الأولية السعال وسيلان الأنف والحمى المنخفضة الدرجة، وبعد يومين إلى 5 أيام ، قد تظهر عليهم أعراض عدوى وعرقلة مجرى الهواء. يمكن أن تشمل هذه:

ارتفاع درجة الحرارة

السعال الشديد الشديد

صعوبة في التنفس

صفير

حرق الأنف

زرقة ، مسحة زرقاء على جلدهم

قد يعاني طفلك أيضًا من الصرامة، وهو صوت عالي الصوت عند التنفس، وغالبًا ما تكون علامة على وجود عدوى خطيرة وانسداد جزئي لمجرى الهواء. هذا يمكن أن يهدد الحياة.



إذا أصبت أنت أو طفلك بأي من هذه الأعراض ، فاطلب العناية الطبية على الفور.

ما الذي يسبب التهاب القصبات الجرثومي؟

عادة ما يحدث التهاب القصبات الجرثومي بسبب بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، ويمكن أن تسببه البكتيريا الأخرى أيضًا ، بما في ذلك:

المكورات العقدية الرئوية

إنفلونزا

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تتطور معظم حالات التهاب القصبات الجرثومي بعد نزلات البرد أو الأنفلونزا، حيثيمكن للبكتيريا أن تغزو القصبة الهوائية لطفلك بسهولة أكبر، و يمكن أن يسبب هذا الالتهاب والتورم السريع، نظرًا لصغر حجم ومقصبة القصبة الهوائية لطفلك ، حتى التورم الخفيف يمكن أن يسد مجرى الهواء بسرعة.

على الرغم من أن التهاب القصبات البكتيري يمكن أن يؤثر أيضًا على البالغين ، إلا أنه يميل إلى التطور ببطء أكبر فيهم. إذا أصبت به، فقد تختفي العدوى من تلقاء نفسها قبل انسداد مجرى الهواء.

كيف يتم تشخيص التهاب القصبات الجرثومي؟

سيستخدم طبيب طفلك فحصًا جسديًا لتشخيص التهاب القصبات الجرثومي، ومن المحتمل أن يستمعوا إلى تنفس طفلك بحثًا عن علامات ضيق التنفس، و للمساعدة في تأكيد تشخيصهم واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى لأعراضهم ، قد يطلب طبيب طفلك اختبارات إضافية. قد تشمل هذه:

عينة البلعوم الأنفي ، وهي عينة من الإفرازات من الجزء العلوي من حلق طفلك لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا موجودة.

عينة القصبة الهوائية ، وهي عينة من الإفرازات من القصبة الهوائية لطفلك.

اختبارات الدم لقياس مستوى الأكسجين في دم طفلك.

أشعة سينية للممرات الهوائية لطفلك لمعرفة ما إذا كان هناك أي التهاب أو تورم أو عدوى.

التنظير الداخلي ، وهو إجراء غير جراحي يسمح لطبيب طفلك برؤية الحلق باستخدام أنبوب رفيع مع كاميرا.

كيف يتم علاج التهاب القصبات الجرثومي؟

سيعطي الطبيب طفلك المضادات الحيوية لقتل البكتيريا المسببة للعدوى، ومن المحتمل أن يديروا هذه الأدوية عن طريق الوريد.



سيركز طبيب طفلك أيضًا على تنظيف مجرى الهواء لطفلك، حيث قد يحتاجون إلى إدخال أنبوب في القصبة الهوائية لطفلك لمساعدته على التنف، و يُعرف هذا الإجراء باسم التنبيب. بمجرد وضع الأنبوب ، سيقوم طبيب طفلك بتوصيله بجهاز تهوية، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين وظائف الرئة لدى طفلك أثناء تعافيه من العدوى.

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