شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: 10 آلاف متطوع يشاركون فى التجارب السريرية على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ باحثون بريطانيون فى تجنيد متطوعين للمرحلتين المقبلتين فى التجارب السريرية التى يأملون من خلالها فى إيجاد لقاح لفيروس كورونا هذا العام، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يبحث العلماء فى مستشفى وجامعة ساوثامبتون البريطانية عن 10260 شخصًا من المنطقة لاختبار اللقاح.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" بدأ العمل فى شهر يناير على اللقاح الذى تم تطويره من قبل جامعة أكسفورد وهو واحد من المتصدرين فى السباق العالمى من أجل لقاح كورونا، حيث أثبت اللقاح المسمى AZD1222 أنه آمن فى 160 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 كجزء من المرحلة الأولى من التجربة.

تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زيادة كبيرة فى عدد المتطوعين مع توسيع النطاق العمرى ليشمل كبار السن، الذين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير مع العدوى.

وقال شاول فاوست، أستاذ أمراض الأطفال والأمراض المعدية فى جامعة ساوثهامبتون، "لقد مرت المراحل الأولى من تجربة المرحلة الأولى بشكل جيد للغاية ونحن ممتنون للعديد من المتطوعين من ساوثامبتون الذين قدموا لمساعدتنا فى تقييم سلامة اللقاح الجديد وإذا كان يمكن حماية الأشخاص الأصحاء من كوفيد 19".

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ووجه الدعوة إلى الأشخاص فى منطقة ساوثهامبتون الذين يجعلهم عملهم على اتصال محتمل مع مرضى كورونا أو الذين يتمتعون بصحة جيدة وفى الفئات العمرية الأكبر سنًا للمشاركة فى المرحلة التالية من تجارب لقاح أكسفورد.

يعد تطوير اللقاح إجراء معقد يعتمد على عدد من الخطوات الطويلة، لكن الباحثين يتسابقون لتطوير واحد فقط لمواجهة هجمات كورونا التى تهدد بإبقاء دول بأكملها مغلقة حتى يمكن إيقافها ويخترقون هذه المراحل بوتيرة غير مسبوقة، كما يقول العلماء.

وتستغرق التجارب التى تبدأ بعد تصميم اللقاح وإنتاجه فى المختبر وقتًا طويلاً أولاً، حيث يجب على العلماء اختبار اللقاح بشكل متكرر على الحيوانات مثل الفئران أو القرود، وإذا ثبت أنه آمن فيجب عندئذ أن يستمر فى تجارب بشرية صغيرة جدًا، ثم تجارب أكبر تدريجيًا حيث تتم مراقبة سلامة وفعالية ذلك باستمرار فى كثير من الأحيان.

وتستغرق التجارب البشرية أشهرًا أو حتى سنوات حتى يمكن للعلماء أن يكونوا على يقين تام من أن اللقاح لن يكون له أى آثار جانبية ضارة، إذا كان هناك أى عوائق فقد يضطر الباحثون إلى تعديل التركيب الكيميائى للقاح والبدء من جديد، ةإذا سارت الأمور بسلاسة، يمكن أن يتقدم اللقاح إلى مرحلة التصنيع ويتم إنتاجه بشكل جماعى وبيعه للأشخاص أو الحكومات التى تحتاج إليه.