إنفوجراف.. 9 أطعمة تجنبها للحفاظ على المناعة

يساعد تعزيز مناعة الجسم في الحفاظ على قوته لمواجهة الأوبئة المختلفة والفيروسات، لا سيما فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد- 19".

وقال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة في مصر، إن تعزيز جهاز المناعة لا يعتمد فقط على تناول أطعمة معينة، وإنما يعتمد أيضا على تجنب مجموعة من الأطعمة.

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وأوضح أن على رأس الأطعمة التي ينبغي تجنبها للحفاظ على المناعة البسكويت والمعجنات، لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية والسكر، والتي تؤدي إلى الالتهابات وزيادة الوزن، وتشكل تهديدًا مضاعفاً لجهاز المناعة.

”الخليج 365” توضح أبرز الأطعمة التي ينبغي تجنبها لتقوية جهاز المناعة:



