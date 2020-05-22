شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومة طبية.. اعرف فوائد البسلة فى فطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول البسلة وفقا لموقع Healthline.

فوائد البسلة ‫1: تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يقوى الجهاز المناعى ‫2: تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. Advertisements ‫3: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح والاضطرابات الهضمية ‫4: تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة ‫5: تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف ‫6: تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة القلب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. معلومة طبية.. اعرف فوائد البسلة فى فطار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.