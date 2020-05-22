هل غسل أسنانك بالفرشاة يومياً يحافظ على صحة جهازك المناعى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظيف الأسنان بانتظام من الأشياء الهامة للغاية فهو لا يحافظ على صحة الأسنان ويمنع التسوس ويقلل من رائحة الفم الكريهة فقط ولكنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، ويقوي مناعتك، لذا يمكن أن يكون لنظافة الأسنان تأثير عميق على صحتك، وفى ظل وباء الكورونا يجب الاهتمام أيضاً بتنظيف الأسنان بانتظام في محاولة لتقليل خطر أي عدوى تصيب الجسم بسبب قلة العناية بالأسنان، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وكل سن من الأسنان محمية بما يسمى العرض البيولوجي وهي حشية واقية تحافظ على صحة الجهاز المناعي عن طريق منع السوس والبكتيريا من دخول الجسم والتسبب بالعدوى.

وللحصول على صحة فم أفضل ونظام مناعة أفضل، يمكنك البدء بالعناية بفمك، تتضمن العناية بالفم عدة أجزاء منها تناول طعام صحي لتجنب الأمراض والحالات المزمنة الأخرى، إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالعناصر الغذائية ومنخفضًا في السكر، فإن فمك سيقلل من طبقة البلاك المسببة للتسوس.

ما هي طبقة البلاك؟

البلاك هو منتج ثانوي للبكتيريا في فمك والسكر في طعامك ومشروباتك، وهذه الطبقة هي التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة، لذلك إذا كنت عرضة لأمراض اللثة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم.

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، يجب على الجميع تنظيف أسنانهم مرتين وخيط الأسنان مرة أو مرتين يوميًا، ويجب فحص الأسنان عند الطبيب على الأقل مرتين في السنة.

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ماذا يحدث عندما لا تغسل أسنانك بانتظام؟

إذا كنت لا تنظف أسنانك أو لا تقوم بإجراء فحص الأسنان في الوقت المناسب، يمكنك الإصابة بعدوى بكتيرية، يمكن أن تدخل هذه البكتيريا من فمك إلى مجرى الدم من خلال اللثة المريضة أو الأماكن التي تتضرر فيها أسنانك أو تفقدها.

عندما يحدث هذا ، يستجيب الجهاز المناعي ويتم إطلاق البروتين التفاعلي C أو CRP من الكبد وهي مادة يتم إطلاقها في الجسم عندما يكون هناك أي نوع من الالتهاب، هذه العملية لا تسبب أي ضرر ، ولكن إذا تم إطلاق الإنعاش القلبي الرئوي بشكل مستمر (ربما بسبب البكتيريا في الفم التي تؤدي إلى الالتهاب) ، فقد تؤدي في النهاية إلى مشاكل صحية أخرى.

تم ربط مستويات عالية من CPR لدى الرجال والنساء على حد سواء لخطر الإصابة بأمراض القلب، وكلما زاد خطر الإصابة بـ CPR زادت المخاطر التي تتعرض لها.

للحفاظ على صحة جهازك المناعي ، من الأفضل تنظيف أسنانك مرتين يوميًا، هذه العادة لن تمنحك ابتسامة مشرقة فحسب ، بل ستبعد أيضًا الجراثيم من فمك.