في حصيلة يومية قياسية.. البرازيل تتخطى الـ1000 وفاة بكورونا

سجلت البرازيل رقما قياسيا للوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1188 شخصا، أمس الخميس، وتقترب بوتيرة سريعة من روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد تجاوز 20 ألفا أمس الخميس مضيفة أن الإصابات الجديدة بلغت أكثر من 18500 في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 310 آلاف.

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وأضافت الوزارة أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح مشيرة إلى عدم إجراء اختبارات كشف على نطاق واسع.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات، يدعم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو "العودة إلى الوضع العادي لتجنب تضرر الاقتصاد".

كما قدم وزير الصحة البرازيلي نلسون تيش، الأسبوع الماضي، استقالته بسبب "خلافات في وجهات النظر"، مع حكومة الرئيس بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.