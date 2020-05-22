صحة ورشاقة

تعرف على الإجراءات الوقائية للتعايش مع كورونا ..خبراء يوضحون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبراء على ضرورة أن تضع الشركات وأماكن العمل المختلفة قواعد صارمة للسلامة، مثل الابتعاد الجسدي والتهوية للحفاظ على صحة الموظفين من عدوى كورونا بعد انتهاء قرارات الاغلاق وإعادة الفتح وعودة العمل، وبدء مرحلة التعايش مع وباء فيروس كورونا وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE الطبي.

وأصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الفيدرالية (OSHA) مجموعة من المبادئ التوجيهية لأرباب العمل لأماكن عملهم في ظل تفشى وباء كورونا.

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وقال ماثيو فريمان أستاذ مشارك في الصحة البيئية وعلم الأوبئة  والصحة العالمية في كلية رولينز إن أهم حماية هي الابتعاد الجسدي، ويجب أن تكون القاعدة العامة هي زيادة المساحة والمسافة بين الموظفين ، وبالتأكيد بين العملاء والموظفين، مضيفا أنه من الأفضل الجلوس في الهواء الطلق في الوقت الحالي .

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وأوضح أستاذ الأوبئة أنه بخصوص العاملين في المطاعم يحتاج مقدمى الطعام إلى الوقوف بعيدًا بما يكفي عن العملاء للتخفيف من مخاطرهم، يمكن للمطعم أن يقوم المستفيدون بتدوين طلباتهم وتسليمها بدلاً من أن يقوم مقدم الطعام بأخذ الطلب شفهيًا ، أو الطلب عبر الإنترنت مسبقًا

وأضاف الدكتور لاري بولسكي ، مسؤول الصحة في إدارة الصحة في مقاطعة كالفرت في ماريلاند بأمريكا عندما يتم أخذ الطلبات وتقديم الطعام ، يجب أن يكون لدى كل من العامل بالمطعم  والعميل قناع وجه أو غطاء للوجه.

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وعن قواعد السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية بالمتاجر متعدد الأقسام أكد الخبراء على ضرورة الحفاظ على مسافة مترين على الأقل  ويجب أن يرتدي كل من العملاء والعمال أغطية للوجه وتقليل الوقت الذي يقوم فيه العميل بتفحص البضائع.

يأتي ذلك بعد اتخاذ العديد من الدول قرارا بإعادة فتح المدارس والمطاعم وانهاء حاله الاغلاق التي فرضت بسبب وباء فيروس كورونا مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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