موريتانيا تفرض إجراءات جديدة لكبح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الحكومة الموريتانية، الجمعة، عن إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من أبرزها فرض حظر جديد للتجول طوال أيام عيد الفطر المبارك.



ومن المقرر أن يبدأ حظر التجول من الرابعة عصرا وحتى السادسة صباحا على أن يعود الحظر بعد أيام العيد إلى الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا لثلاثة أسابيع.

ويأتي تشديد حظر التجول بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد وتسجيل نحو 200 إصابة جديدة في أقل من أسبوع بعد إعلان خلو البلاد من الفيروس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم إن الحكومة قررت كذلك عقب اجتماع للجنة الوزارية لمحاربة كورونا جرى برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تأجيل افتتاح المدارس حتى إشعار آخر وتعليق صلاة العيد وإلغاء صلاة الجمعة.