ترامب يعلن عزمه على تنكيس الأعلام تكريما لضحايا فيروس كورونا المستجد المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وخلال زيارته لمصنع فورد في ميشيجان، في وقت سابق قال ترامب:" إنّه يضع أحياناً كمامة للوقاية من فيروس كورونا وإذا كانت الظروف تقتضي ذلك، لكنّني لا ارغب بفعل ذلك أمام الصحافيين.

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وأضاف:" إذا بدأت موجة ثانية من إصابات كورونا في الولايات المتحدة لن نغلق بلادنا، وسنقوم بإطفاء الحرائق، لن نغلق البلاد، يمكننا إخماد الحرائق، سواء كان جمرة أو شعلة، سنقوم بإخمادها، لكننا لا نغلق بلادنا ".

وقال خبراء الصحة، إنه من المرجح أن يستمر الفيروس في الانتشار خلال الخريف والشتاء، وربما يصبح من الصعب مكافحته بمجرد بدء موسم الإنفلونزا.

وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل 93 ألفاً، و863 وفاة، من أصل 1562714 إصابة.