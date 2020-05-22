شكرا لقرائتكم خبر عن من البلاكونيل للبلازما.. هل نجحت العلاجات فى مواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهناك العديد من التجارب التى يقوم بها العلماء للقضاء على فيروس كورونا محاولة الوصول للقاح أو علاج للقضاء على الوباء، وحسب ما قاله الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج أو لقاح لفيروس كورونا، وما زالت الابحاث والتجارب كل يوم فى جديد، وذلك لأنه من الفيروسات المتحولة الصعبة.

واضاف، بالنسبة للعقاقير تم تجريب أكثر من نوع منها الذى فشل فى علاج الفيروس ومنها علاجات شبه ناجحة ولكن على بعض الحالات فقط، وهناك عقاقير تحت التجارب، ولكن البلاكونيل هو الوحيد الناجح على الرغم من آثاره الجانبية على بعض الحالات مثل مرضى القلب.

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وتابع، أما بخصوص البلازما فهى من الطرق التى ثبتت فعاليتها، وفيها يتم أخذ عينة الدم من أشخاص تم تعافيهم، ويتم فصل البلازما ونقلها للمرضى وثبت نجاحه فى بعض دول العالم، وتم تجربته فى مصر ونجح فى بعض الحالات والبعض الاخر فشلت بسبب تدهور حالتهم الصحية.