موريتانيا تعلق صلاة العيد.. و32 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إلى 173 العدد الإجمالي للمصابين.

وذكر مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن من بين الحالات الجديدة 8 حالات في مدينة الترارزة و2 في نواذيبو و22 في العاصمة نواكشوط .

ويأتي هذا نتيجة لإجراء 774 فحصاً منها 650 فحصاً سريعاً أعطت 64 نتيجة إيجابية للفيروس، بينما أثبتت الفحوص على المجموعة الأخيرة تأكيد 32 إصابة بالفيروس.

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في السياق، قررت وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا تعليق صلاة عيد الفطر في جميع مساجد وساحات البلاد بسبب المخاوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة السكان إلى تفادي الزيارات والتواصل والتجمعات التي تصاحب العيد خلال أيامه الثلاثة تفادياً لتفشي للعدوى.

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة وباء كورونا إن مَن ينشرون الأخبار الكاذبة التي تنشر الرعب وتروع السكان سيواجهون أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون.