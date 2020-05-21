باحثون: قرار متأخر وراء وفاة 35 ألفا بكورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية أنه كان بالإمكان تجنّب حصول أكثر من 35 ألف وفاة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حال تمّ اتخاذ تدابير حجر في البلاد قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

وبحسب التوقعات التي جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشِرت على موقع "ميدركسيف"، فإن 61% من الإصابات (أكثر من 700 ألف) و55% من بين أكثر من 65 ألف وفاة (أي 35 ألفاً على الأقل) المسجلة حتى 3 مايو/أيار "كان يمكن تجنّبها"، في حال فرِضت تدابير تباعد اجتماعي وآليات للسيطرة على الوباء "قبل أسبوع فقط".





وتؤكد هذه التوقعات وفق الباحثين مخاطر تخفيف الحجر الذي بدأ بدرجات متفاوتة في جميع الولايات الأمريكية للحدّ من الأثر الاقتصادي للوباء.

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وقبل 10 أيام، وضع المخرج أوجين جاريكي "ساعة الموت" في ميدان التايمز بمدينة نيويورك.

وتظهر هذه الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالإمكان تجنبها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب قواعد التباعد وإغلاق المدارس يوم 9 مارس/آذار بدلاً من 16 مارس/آذار.

وتعدّ الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من الوباء، بتسجيلها 1,5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.