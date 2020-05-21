البحرين تسجل 158 حالة شفاء و135 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 3873، بعد تسجيل 158 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 262107 فحوصات لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4289، بينها 7 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4282 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.