تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القطايف بزبدة اللوتس

المقادير

- الزبدة : نصف كوب (اللوتس)

- القطايف : نصف كيلو (عصافيري)

- بسكويت : كوب (اللوتس / مطحون)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (البيضاء)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب (الملونة) الطريقة: ضعي زبدة اللوتس بوعاء صغير خاص بالمايكرويف.

ذوبي الزبدة في المايكرويف مدة 10 ثواني.

ضعي الزبدة المذوبة في كيس الحلواني، واحشي حبات القطايف العصافيري بالزبدة.

زيني حبات القطايف بعد الحشو ببسكويت اللوتس المطحون، أو حبيبات الشوكولاتة البيضاء، أو بحبيبات الشوكولاتة الملونة، وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى الشوكولاتة المقرمشة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

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