تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بهارات المعمول

المقادير

- الشومر : ملعقة

- حبّ البركة : ملعقة

- القرفة : ملعقة

- مستكة : ملعقة

- اليانسون : ملعقة الطريقة: ضعي المكونات جميعها في طبق.

اخلطيهم جميعا وقلبيهم جيداً.

استخدمي الخليط لتقديم المعمول. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التمر بالقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفواكة باليانسون

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