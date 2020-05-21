تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بهارات المعمول

المقادير
- الشومر : ملعقة
- حبّ البركة : ملعقة
- القرفة : ملعقة
- مستكة : ملعقة
- اليانسون : ملعقة
الطريقة:
ضعي المكونات جميعها في طبق.
اخلطيهم جميعا وقلبيهم جيداً.
استخدمي الخليط لتقديم المعمول.
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