تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالكاكاو

القاهرة - لايف ستايل المقادير - طحين : كوب

- السكر الناعم : ربع كوب (منخل)

- صفار البيض : 1 حبة

- الكاكاو : ربع كوب (خام)

- حليب : حسب الحاجة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مربى الفراولة : حسب الرغبة (للتزيين)

- مربى المشمش : حسب الرغبة (للتزيين)

- الشوكولاتة : كيلو (مذابة في حمام مائي / للتزيين)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (منخول / للتزيين) الطريقة:

اخفقي الزبدة مع السكر، ومن ثمّ أضيفي صفار البيض والفانيلا.

أضيفي الدقيق بشكلٍ تدريجي مع الكاكاو، ومن ثمّ أضيفي اللبن بحسب الحاجة.

ضعي العجينة في كيس الحلواني، ومن ثمّ شكليها في صينية الفرن وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قدّمي الحلويات وزينها بالشوكولاتة واحشيها بالمربى. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف

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