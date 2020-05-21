تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الرز الأخضر مع دجاج

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الدجاج : 1 pcs (مسلوقه بدون عظم)
- البصل : 2 pcs (مقطعة جوانح)
- الجزر : 3 pcs (مبشورة)
- الزيت النباتي : ربع كوب
- مكعب مرق الدجاج : 1 pcs
- الكركم : ربع ملعقة صغيرة
- الكمون : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- بهارات : ربع ملعقة صغيرة (مشّكلة)
- دبس الرمان : ربع كوب
- ملح : ربع ملعقة صغيرة (مذوبة بقليل من الماء وملون طعام أخضر)
- البصل : 1 pcs (بصلة كبيرة مقطعة جوانح و محمرة 1)
الطريقة:
1. نضع زيت بالمقلاة ونضيف البصل الشرائح ليذبل ثم نضيف الدجاج المسلوق والجزر مع البهارات ودبس الرمان
2. بقدر آخر نضع قليل من الزيت وملون الطعام الأخضر ومكعب مرق الدجاج ثم نضيف مرقة الدجاج والملح وعندما تغلي نضيف الأرز ويترك ليستوي
3. بقالب الكيك نضع طبقة من الدجاج والخضار ثم الأرز ونرص الأرز جيدا بالملعقه ثم نكرر الخطوات ثم نضع ملعقة زبده سايحة على الوجه ويغطى بالقصدير ويدخل الفرن 10 دقائق ثم ويزين بشرائح البصل المحمر.
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