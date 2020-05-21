تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الفول الأخضر باللحمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم الخروف : 1 كيلو (مع العظم)

- الأرز : 1 كيلو

- الفول : 1 كيلو (أخضر)

- مرق دجاج : 2 مكعب

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة (لسلق اللحمة)

- هيل : ملعقة صغيرة (للأرز)

- البصل : 2 حبة (مفروم لسلق اللحمة)

- سمن : ملعقة كبيرة (للأرز)

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- لوز : حسب الرغبة (مقطع ومقلي، للتزيين) الطريقة: 1. ينقع الأرز لمدة 20 دقيقة. 2. قومي بسلق اللحمة ويضاف إليها البصل والبهارات حتى تنضج. 3. في مقلاة نقوم بإضافة السمنة ونقلي الفول ثم نضع عليه الأرز والمرق والبهارات ويترك على النار لمدة (20-30) دقيقة. Advertisements 4. في صحن التقديم نسكب الأرز والفول ونضع فوقه قطع اللحم المسلوقة والمبهرة ونقوم بتزيين الصحن باللوز وبإمكانك تقديمه مع اللبن أو السلطة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فوتشيني بالكريمة والدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبشاميل

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