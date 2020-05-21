تعرف على أهم أعراض ورم الدماغ

هناك أنواع متعددة من الأمراض السرطانية، ويعتبر سرطان أو ورم المخ واحد من أخطر الأورام السرطانية التى تؤثر على صحة المريض، وتعرضه للخطر إذا لم يتم علاجه فورا، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ورم المخ وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى: س: ما هى أعراض ورم الدماغ؟ ج: تعتمد اعراض ورم الدماغ حسب نوع وحجم الورم ولكن هناك علامات عامة ومنها: 1: الصداع الشديد وألم فى الراس يزداد تدريجيا. 2: القىء والغثيان المتكرر. 3: مشاكل بالرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية. 4: صعوبة فى الاتزان والتركيز والكلام. 5: تغيرات فى الشخصية أو السلوك. 6: يواجه المريض مشاكل فى السمع. س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بورم الدماغ؟ : 1: العوامل الوراثية تزيد من خطر الاصابة بورم الدماغ والامراض السرطانية عموما. Advertisements 2: التعرض للإشعاع قد يزيد من الإصابة بورم الدماغ. 3: التعرض للمواد الكيميائية، قد يؤثر على المخ ويسبب الأورام. س: ما هى اختبارات ورم الدماغ؟ ج: 1: قد يكون الاختبار عن طريق فحص البصر والسمع والتوازن. 2: اختبارات التصوير المغناطيسى. 3: أخذ خزعة أثناء اجراء العملية الجراحخية لاستئصال الورم. س: ما هو علاج ورم الدماغ؟ ج: يعتمد علاج أورام الدماغ على نوع الورم وحجمه وموقعه بالإضافة إلى تفضيلاتك وحالتك الصحية بشكل عام. قد يهمك أيضا: تعرف على أهم نصائح لأصحاب الأمراض الصدرية للتعايش فى زمن كورونا تعرف على أهم الآثار الخطيرة لفيروس كورونا على الدماغ

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