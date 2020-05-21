تعرف على أهم وأبرز فوائد النعناع

يقدم في سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول النعناع، ومنها: تقليل فرص الإصابة بأمراض القولون، وفقا لموقع " drhealthbenefits ". -يقوي الجهاز المناعي، ويحد من الإصابة بالأمراض. -التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم. -الحد من الإصابة بالأرق. -تقليل فرص الإصابة بأمراض القولون. Advertisements -الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي قد يهمك أيضا: تعرف على أعراض متلازمة القولون والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب تعرف علي أهم 6 نصائح لحل مشكلات الجهاز الهضمي

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