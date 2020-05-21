دراسة تؤكد أن البسلة تقوي المناعة وتحارب كورونا

البسلة الخضراء واحدة من أهم أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون، فضلا عن ذلك تحتوى البسلة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وحمايتهم من الامراض والعدوى.

وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول البسلة الخضراء نظرا لفوائدها على صحة الجسم والمناعة، وحسب ما ذكره موقع healthline تحتوى البسلة على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة والبروتين والألياف وغيرها من العناصر الاخرى الهامة لصحة الجسم ومن فوائدها.

1: تحتوى البسلة على نسبة عالية من فيتامين سى والبيتا كاروتين وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض والفيروسات والعدوى.

2:تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية وفيتامينات عديدة لصحة الجسم.

3:تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح والاضطرابات الهضمية.

4:تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايته من الهشاشة والتلف، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

Advertisements

5:تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الاصابة بالزهايمر والخرف.

6: تحتوى البسلة على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسد والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

قد يهمك أيضا:

5 أطعمة صحية يمكن تناولها بين الإفطار والسحور

تعرف على الفوائد الصحية الفستق للحامل ومرضى القلب