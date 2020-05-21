شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة على القرود تكشف إمكانية استخدام الموجات الصوتية فى علاج الإدمان والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم العلماء الموجات فوق الصوتية للسيطرة على أدمغة القرود ، والتي يقولون أنها يمكن أن تؤدي إلى علاج للإدمان أو الاكتئاب لدى البشر، في التجارب التى نشرها موقع " ديلى ميل" البريطانى ، وجه باحثون أمريكيون نبضات من الموجات فوق الصوتية إلى أدمغة قرود المكاك للتحكم في صنع القرار، ومن خلال توجيه الموجات إلى أجزاء من القشرة الأمامية ، يمكن أن تؤثر على تحديد هدفها.



تعديل سلوك القرود

إذا تم تطبيقه على البشر ، فإن تحفيز الدماغ بالموجات فوق الصوتية الخالية من الألم يمكن أن يعالج اضطرابات صنع القرار ، بما في ذلك الإدمان والشراهة عند تناول الطعام ، بدلاً من الأدوية أو الجراحة.

كما يمكن للعلاج أيضًا وفقا للباحثين، أن يعالج الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق أو الاضطرابات العصبية مثل الألم المزمن والصرع.

تتضمن الموجات فوق الصوتية للعلاج الدقيق نبضات من الصوت بتردد عالٍ وغير مسموع ، موجهة إلى الدماغ باستخدام محول بالموجات فوق الصوتية ، على غرار العصابات المستخدمة في التصوير بالموجات فوق الصوتية.

تستهدف النبضات الصوتية الدوائر العصبية في الدماغ ، وتنشط الخلايا العصبية وتؤثر على السلوك الذي تتحكم فيه هذه الخلايا العصبية.

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موجات الموجات فوق الصوتية، تم استخدامها بالفعل لتحفيز الخلايا العصبية أو العصبية في الدماغ، وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الموجات فوق الصوتية منخفضة الكثافة، المطبقة على أدمغة القوارض من خارج الرأس، يمكن أن تحفز الخلايا العصبية وتسبب تحركات العضلات في أماكن أخرى من الجسم.

ومع ذلك ، فقد أسفرت الدراسات الحديثة عن نتائج أقل تحديدًا ، مما يشير إلى أن التقنية قد يكون لها تأثير ضئيل أو معدوم، وقال الباحثون إن تأثيرات الموجات فوق الصوتية على السلوك لدى الحيوانات الكبيرة والبشر، على عكس القوارض ، لم تدرس جيدًا.

وفى تجربة على على قردين من قرود المكاك نظرت القرود إلى هدف افتراضي في وسط شاشة الكمبيوتر ثم عرضت عليها أهداف على الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة ، واحدة تلو الأخرى بوقت قصير، ومن الطبيعي أن تختار القرود المستخدمة في هذه التجربة النظر إلى الهدف الذي يظهر أولاً على الشاشة.

ومع ذلك ، من خلال تطبيق موجات الموجات فوق الصوتية لفترة وجيزة على مجالات العين الأمامية للقردة (FEF) - مناطق الدماغ التي تتحكم في حركة العين - وجد الباحثون أن بإمكانهم التأثير على اختيارات القرد.