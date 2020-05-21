9 أطعمة تضر المناعة أمام فيروس كورونا

يساعد تعزيز مناعة الجسم في الحفاظ على قوته لمواجهة الأوبئة المختلفة والفيروسات، لا سيما فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبانطلاق حملة "أنت المسؤول" للتوعية بمرض كورونا وكيفية تجاوزه والتغلب عليه، والمسؤولية التي تقع على عاتق الأشخاص، من تقوية جهاز المناعة الخاص بهم وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، تستعرض ”الخليج 365” أبرز النصائح التي يقدمها اختصاصيو التغذية للفائدة العامة وتقوية جهاز المناعة في التقرير التالي..

الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة في مصر، يقول إن تعزيز جهاز المناعة لا يعتمد فقط على تناول أطعمة معينة فقط، وإنما يعتمد أيضا على تجنب مجموعة من الأطعمة.



ويوضح أن على رأس الأطعمة التي ينبغي تجنبها للحفاظ على المناعة البسكويت والمعجنات، خصوصاً أننا اعتدنا تناولها في الأعياد، ومنها الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية والسكر، والتي تؤدي إلى الالتهابات وزيادة الوزن، وتشكل تهديدًا مضاعفاً لجهاز المناعة.

ويقترح اختصاصي التغذية الدكتور مصطفي ساري، تناول التمر ودقيق القمح الكامل والفاكهة والخضروات بصفة عامة ومستمرة، لافتا إلى أن الحلويات هي ثاني الأطعمة التي يجب عدم تناولها، لأنها مليئة بالسكريات والدقيق الأبيض والمواد الكيميائية المضافة.

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وينصح ساري بدلا من ذلك بتناول الفواكه الطبيعية كالتوت والتفاح والبرتقال والعنب والفروالة والجوافة، المحتوين على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات.



ويقول: "المشروبات الغازية من المحظورات، لأنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن وقيمتها الغذائية ضعيفة جدا، مما يؤثر على وظائف جهاز المناعة، كما ينطبق الأمر نفسه على مشروبات الطاقة لما تحتويه من نسبة عالية من السكر، والكافيين"، مشددا على خطورة الأطعمة المقلية، كالبطاطس وأجنحة الدجاج المقلية، لارتفاع نسبة الدهون بها، ما ينال من مناعة الجسم، ويفتح االباب أمام الفيروسات.

ويتابع قائلا: "الوجبات السريعة أيضا تأتي في نفس القائمة لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة وصوديوم وسكر، ولها تأثيرات طويلة المدى على المناعة، وتسبب زيادة الوزن بالجسد بصفة عامة وفي منطقة الوسط بصفة خاصة، لذا علينا دائما تناول الوجبات المنزلة المفيدة مثل المشويات من اللحوم والفراخ والأسماك مع تقليق الزيوت".



ويضيف استشاري التغذية: "المثلجات الصناعية كالآيس كريم تعد من الأكلات الدسمة المليئة بالدهون المشبعة والسكر الذي يسبب الالتهاب، وقد تصل كمية السكر الموجودة في الآيس كريم مثلا إلى 6 أضعاف الكمية المسموح للشخص بتناولها في اليوم الواحد".

ويحذر ساري أيضا من تناول الكحوليات، لما تتسبب فيه من أضرار صحية، تنال جهاز المناعة بالدرجة الأولى لأنها تتسبب التهابات في الجهاز الهضمي وتضعف جهاز الكبد وتتسبب في زيادة الوزن والسمنة داخل جسد الإنسان، لذا علينا تناول المياه الطبيعية بكثرة ولامانع من وضع بداخلها خيار أو ليمون.