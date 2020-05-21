استقرار إصابات كورونا في إيطاليا.. وتراجع وفيات إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت 156 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الخميس، مقابل 161 حالة الأربعاء، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة قليلا إلى 642 من 665.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات المسجل منذ اكتشاف انتشار فيروس كورونا في 21 فبراير/شباط بلغ 32486، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.





وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 228006، وهي سادس أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد الأشخاص المسجلين على أنهم حاملون للمرض إلى 60960 من 62752 في اليوم السابق.

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ويرقد في وحدات العناية المركزة، الخميس، 640 مريضا، انخفاضاً من 676 الأربعاء في تراجع مستمر منذ فترة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 134560 مقابل 132282 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لعدد 2.079 مليون شخص حتى الخميس مقابل 2.038 مليون الأربعاء من إجمالي سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.





على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، تسجيل 48 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليتراجع بذلك معدل الوفيات اليومية لأقل من 50 لأول مرة منذ 16 مارس/آذار.

وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات بلغ 27940، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة 482 حالة ليصل إلى 233037.