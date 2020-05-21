القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/5/21 10:27 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/21 10:27 م بتوقيت أبوظبي

من منطلق حملة "أنت مسؤول #YouAreResponsible" تأتي مسؤولية مرضى القلب للحفاظ على صحتهم، خصوصاً خلال زمن الكورنا، فالإصابة بفيروس "كوفيد-19" ربما يصل بهم إلى حد الوفاة. وينصح الأطباء المرضى بضرورة تناول أدوية سيولة الدم بانتظام لمنع الإصابة بالجلطات، والمواظبة على ممارسة الرياضة؛ حيث تعمل على تنشيط سريان الدم وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية. ويتعين على مرضى القلب الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى، كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتعقيمهما بانتظام، فضلا عن استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بكورونا، أو ظهور الأعراض مثل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. إجراءات صارمة لمرضى القلب للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.