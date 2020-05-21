دراسة تؤكد أن حبوب منع الحمل تزيد من هرمون الحب عند السيدات

حبوب منع الحمل هي شكل فعال وآمن لتحديد النسل. ومع ذلك ، فهي مرتبطة بعدد من الآثار الجانبية ، بما في ذلك تغيرات المزاج، وأظهرت دراسة بحثية حديثة من جامعة آرهوس بالدنمارك أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لديهم مستوى أعلى بكثير من هرمون الأوكسيتوسين الذي يسمى أيضًا هرمون الحب ، في دمائهن مقارنة بغير المستخدمات، تساعد هذه الدراسة ، التي نشرت في التقارير العلمية ، على فهم سبب تأثير حبوب منع الحمل على الحياة العاطفية

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، قال البروفيسور المساعد مايكل وينتردال من قسم الطب السريري بجامعة آرهوس: "إن الأوكسيتوسين هو هرمون يوجد بشكل طبيعي في الجسم ويتم إفرازه أثناء الإشارات والترابط الاجتماعي مما يعزز السلوك الاجتماعي.

وأوضح الباحثين أن المستوى المرتفع باستمرار من الأوكسيتوسين والذى لايتم إفرازه بنفس الطريقة الديناميكية في الظروف العادية والذى قد يفسر سبب تغير مشاعر مثل التقارب والتعلق والحب لدى بعض النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل.

وقام الباحثون بجمع وتحليل عينات الدم من 185 سيدة وأجاب المشاركون أيضًا على مجموعة متنوعة من الأسئلة حول صحتهم العقلية.

وتستخدم العديد من النساء حبوب منع الحمل في مرحلة ما من حياتهن وتقدم هذه الدراسة لأول مرة ، دليلاً على التغيرات في مستويات الأوكسيتوسين استجابةً لتحديد النسل ، مما يوفر آلية تمر بها بعض النساء بتغيير المزاج.

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بما أن الأوكسيتوسين مهم للتعلق بشريك، يمكن للمرء أن يتخيل أن المستوى المرتفع باستمرار مهم ليس فقط للمرأة نفسها ، ولكن أيضًا بالمعنى الأوسع للعلاقة.

وأوضحت الدراسة أن البشر كائنات اجتماعية فائقة، و قادرون على وضع أنفسهم في مكان الآخرين، وإظهار التعاطف والخوف من الوحدة والبحث عن مجتمع وكل ذلك مدفوعًا بإفراز الدماغ للأوكسيتوسين حتى التغييرات الصغيرة جدًا في مستويات الأوكسيتوسين في الدماغ ستؤثر على الطريقة التي تعالج بها العواطف وبالتالي كيفية التفاعل مع بعضنا البعض يمكن أن تساعد الدراسه في تفسير لماذا تعاني بعض النساء في حبوب منع الحمل من زيادة إحساس التقارب.

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