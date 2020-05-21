تعرفي علي طريقة سهلة وبسيطة لطلاء الأظافر

يعد طلاء الأظافر من هوايات الفتيات و لكن لا يطبقونه بطريقة مثالية ، الأمر الذي لا يعطيهن النتائج المرجوة مما يجعلهن ينزعجون.

ونقد لكي طريقة سهلة وبسيطة أهم الخطوات للحصول على طلاء أظافر جيد.

طرف الفرشاة

ثم ابدأي في تطبيقه من أسفل شمال الظفر فاليمين ثم الوسط، و ذلك لتجنب الزوائد و التكتلات التي تفسد جمال مظهر طلاء الأظافر.

الطلاء سريع الجفاف

ابتعدي تمامًا عن طلاء الأظافر سريع الجفاف لأنه يسبب جفاف أظافرك و يعرضها للتشقق.

الماء البارد

بعد طلاء أظافرك قومي بوضع يديك تحت الماء البارد او ضعي أطراف أصابعك وسط مكعبات ثلج و سيساعد ذلك علي جفاف الطلاء سريعا.

طبقات الطلاء

تجنبي تماما وضع عدة طبقات سميكة من الطلاء لأنه لن يجف كما سيكون مظهرُه مشوها ، استبدلي الطبقات السميكة من الطلاء بطبقات رقيقة بحد أقصى طبقتين او ثلاث حسب درجة اللون التي تريدينها.

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لتخزين الطلاء

قومي بحفظ طلاء أظافرك في مكان مغلق و غير معرض لأشعة الشمس لأن عوامل الشمس و الرطوبة تؤثر بالسلب علي قوام و لون الطلاء.

لا تقومي أبدًا برج عبوة طلاء الأظافر لأن ذلك يعمل علي دخول الهواء بين طبقاته و بالتالي يصبح قوامه فاسدا.

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