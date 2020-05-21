6 خلطات لتفتيح البشرة باستخدام العرقسوس

يعدّ العرقسوس خيارًا آمنًا للاستخدام مع جميع أنواع البشرة وهو بديل طبيعي 100 ٪ للمواد الكيميائية القاسية الموجودة بالعديد من منتجات تفتيح البشرة وآمن 100٪ على البشرة الحساسة. وبالتالي، فهو لا يسبّب أي تهيّح للبشرة. فمعظم منتجات العناية الخاصة بتفتيح البشرة تحتوي على العرقسوس كمكوّن أساسي لها؛ إذ يوقف إنتاج الميلانين الذي يجعل البشرة داكنة.

وللحصول على بشرة بيضاء ولون جلد موحّد ونتائج مذهلة، من دون الحاجة إلى المستحضرات الكيميائية ذات المبالغ الباهظة، والتي تؤثّر على الجلد على المدى البعيد. تعرّفي على أهم خلطات العرقسوس لتفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها وإشراقها.



فوائد العرقسوس في تفتيح لون البشرة

تفتيح البشرة

يحتوي العرقسوس على خصائص هامة تساعد في تفتيح لون البشرة

يتميّز العرقسوس بفوائد جماليّة رائعة؛ لاحتوائه على مواد مقشّرة للبشرة ومجدّدة للخلايا أيضاً. ويعتبر العرقسوس من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يعمل على تفتيح البشرة بأمان والقضاء على التصبغات الجلدية والبقع البنية والكلف والنمش. ويساعد في تجديد خلايا البشرة، والمحافظة عليها نضرة ونقية، وكذلك من فوائده أنه منظّف طبيعي للبشرة؛ كونه يمتاز بقدرته العالية في تخليص البشرة من الجراثيم المختلفة والأتربة والميكروبات الضارّة.



أفضل خلطات العرقسوس لتفتيح لون البشرة

تفتيح البشرة

العرقسوس لتبييض البشرة وإزالة التصبغات اللونية

خلطة العرقسوس والنشا الأرز لتبييض البشرة

تُساعد هذه الخلطة في تفتيح لون البشرة ومنحها النضارة والإشراق.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من نشا الأرز.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الحليب.

1/2 ملعقة كبيرة من مطحون جذر عرق السوس.

طريقة التحضير:

تُمزج المكونات جيّداً.

يوضع المزيج على البشرة لمدّة 15الى20 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء.

تُكرّر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

خلطة العرقسوس والقهوة

تفتيح البشرة

تتميّز هذه الخلطة بقدرتها العالية في تفتيح لون البشرة واضفاء الصفاء عليها.

المكونات:

ملعقة صغيرة من مطحون العرقسوس

ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيداً مع القليل من الماء الدافئ للحصول على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على البشرة لمدّة 20 دقيقة.

تُغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم بالماء البارد.

كرّري هذه الوصفة مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

خلطة العرقسوس مع الحليب وزيت الزيتون

تفتيح البشرة

تفتيح البشرة بخلطة العرقسوس والحليب

تُفيد هذه الخلطة في إزالة جميع البقع والتصبغات اللونية الناتجة جرّاء التقدّم في السن، أو التعرّض للتغيرات المناخية وغيرها من العوامل؛ إذ جميع مكوناتها تحتوي على خصائص هامة في العناية بالبشرة، خصوصاً في تفتيح لونها الداكن.

المكونات:

ملعقتان من العرقسوس

ملعقتان من الحليب المجفف

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات جيداً مع إضافة القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة متماسكة.

يتم تمرير كمية من الماء الدافئ على الوجه أو عمل حمام بخار من أجل زيادة اتساع المسام.

تُوضع العجينة على البشرة لمدة نصف ساعة وتُترك حتى تجف تماماً.

يُشطف الوجه بالماء، ويتم تمرير مكعب من ماء الورد المثلّج لغلق المسام مرة أخرى.

خلطة العرقسوس والخيار

تفتيح البشرة

يُساعد الخيار في ترطيب البشرة ومنحها النضارة إضافة الى تفتيح لونها

كما للعرقسوس فوائد جمالية، فكذلك الخيار حيث يتميّز بغناه بالماء مما يُساعد في ترطيب البشرة ومنحها النضارة والإشراق.

المكونات:

حبتان من الخيار

3 ملاعق من منقوع العرقسوس.

طريقة التحضير:

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تخلط جميع المكونات في الخلاط جيداً، وتصفى ثم، تعبأ خلاصة العرقسوس والخيار في زجاجة نظيفة.

تستخدم ككمادات على البشرة، توضع لمدة 15 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء البارد.

تُكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة.

تفتيح البشرة

يتميّز زيت الجوجوبا بخصائص هامة ومفيدة في العناية بالبشرة

من منا، لا يعرف فوائد زيت الجوجوبا للبشرة؟ فهو يعتبر من أهم الزيوت التي تُعنى بعلاج مشكلات البشرة ومنحها النضارة والإشراق.

المكونات:

ملعقة من منقوع العرقسوس

4 ملاعق من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير:

تُخلط جميع المكونات جيداً وتحفظ في زجاجة محكمة الغلق. وقبل الاستخدام يتم خضّها جيداً؛ لانفصال الزيت عن خلاصة العرقسوس.

تُمسح البشرة باستخدام قطنه مبللة بخليط الجوجوبا والعرقسوس.

يُترك على البشرة لمدة 45 دقيقة.

يُشطف الوجه بغسول لطيف ويتبع بكريم مرطب.

تُكرر هذه الوصفة مرة يومياً، ويمكن حفظ الخليط في الثلاجة لمدة شهر.

خلطة العرقسوس مع بودرة الكركم

تفتيح البشرة

يُفيد الكركم في تفتيح لون البشرة وكذكل تبييضها؛ لاحتوائها على مضادات تعمل في إزالة السموم والشوائب في البشرة.

المكونات:

ملعقتان من شاي العرقسوس.

ملعقة من بودرة الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

إمزجي شاي العرقسوس مع بودرة الكركم وأضيفي القليل من زيت جوز الهند إليها.

طبّقي المزيج على وجهكِ إلى أن يجف

اغسليه بمياه فاترة.

خلطة عصير العرقسوس

تفتيح البشرة

عصير العرقسوس للتخلّص من التصبغات اللونية

استخدمي قطعة من القطن المبلّل بعصير العرقسوس ثم ضعيه مباشرة على بشرتك في الليل. ثم، قومي بغسله في الصباح ومن المتوقع أن تظهر النتائج في غضون أسبوعين.



نصائح عند استخدام العرقسوس للتبييض:

تجنّبي أشعة الشمس أثناء العلاج.

عليك دائمًا الحفاظ على بشرتك مرطّبة بعد تطبيق أي علاج لتبييض للبشرة عليها.

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